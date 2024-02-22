سلي طفلك .. ثبت الان تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات 2024

تردد قناة طيور الجنة الجديد، 2024 ، حيث تُعَدّ قناة “طيور الجنة بيبي” من بين أبرز وأهم القنوات الفضائية المُخصّصة للأطفال الصغار، والتى تتميز بتقديم محتوى تربوي وتعليمي ممتاز، حيث تقدم أناشيد إسلامية تعليمية تُعلّم الأطفال قيمًا هامة ومعلومات بسيطة في نفس الوقت، وتحتوي الأناشيد المقدمة للأطفال الصغار عبر شاشتها، على كلمات تشرح أهمية الصبر والأخلاق الحميدة، وتعزز الصفات الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها الأطفال المسلمون، مثل الصدق وحب الخير والأمانة، وتركز قناة طيور الجنة على تقديم الأناشيد لتى تحتوي على قيم مثل بر الوالدين والوفاء بالوعد والتعاون واحترام الكبار والعطف على الصغار، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بتردد قناة طيور الجنة بيبي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

تعتبر قناة “طيور الجنة بيبي” واحدة من أهم قنوات الأطفال العربية الرائدة التي تجمع بين التسلية والتعليم، فهي تقدم محتوى جذاب وممتع للأطفال، في الوقت نفسه تعمل على تطوير معارفهم وتزويدهم بالمعلومات الهامة، ومن خلال تفضيل الأناشيد الإسلامية والقيم الإيجابية، تلعب قناة “طيور الجنة بيبي” دورًا فعّالًا في بناء الشخصية والتربية الصحيحة للأطفال الصغار، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية ممتعة ومفيدة لهم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر جميع الأقمار الصناعية:

من خلال ضبط التردد التالي الخاص بقناة طيور الجنة بيبي تستطيع مشاهدة ممتازة لجميع البرامج والمسلسلات على قناة طيور الجنة:

اسم القناة :طيور الجنة بيبي

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي : النايل سات.

المعدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات