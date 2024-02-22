“هتعملي محشي في رمضان وماتشليش هم الفلوس”..اعرف أسعار الرز والسكر انهاردة الخميس 22 فبراير 2024 في مصر

تتجه أنظار المواطنين بشغف نحو الأسواق في هذه الفترة، حيث تتفاوت أسعار السلع الأساسية يوميًا، ولاسيما سعر كيلو السكر والأرز، اللذان يشكلان ركيزة أساسية في معظم الوجبات اليومية وخاصةً في شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب شهر الصوم، يتزايد الطلب على هذه السلع بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى نفاذ كميات السكر بسرعة في الأسواق، ومع ذلك، تعيش السلع الأساسية مثل السكر لحظة تحدي بسبب التقلبات في الأسعار والعوامل الاقتصادية المتغيرة.

أسعار السكر في مصر

في بداية جلسة التداول اليوم، شهدنا تفاوتًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، حيث وثقنا ارتفاعًا غير مسبوق في سعر كيلو السكر، حيث وصل إلى 42.03 جنيه، ما يفوق حاجز الـ 50 جنيهًا في بعض المناطق، وفيما يتعلق بسعر كيلو الأرز، فيصل إلى 35.91 جنيه، ولكنه بلغ 40 جنيهًا في بعض الأماكن الأخرى.

أسعار الرز في مصر

سجل متوسط سعر كيلو الأرز قيمة تبلغ حوالي 34.98 جنيه في الأسواق المصرية، حيث يظهر التفاوت في الأسعار بين المناطق، كما يتراوح سعر كيلو الأرز بين 34.14 جنيه و37.81 جنيه.

كيلو السكر الشكاير

سجل متوسط سعر كيلو السكر في السوق المحلي قيمة تصل إلى 42.19 جنيه، كما يُلاحظ تباينًا في الأسعار حسب المنطقة وجودة المُنتج، حيث يتراوح سعر كيلو السكر بين 29.82 جنيه و47.59 جنيه.

سعر السلع الغذائية