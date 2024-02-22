خبر سار بالمواطن| زيادة 1500 جنيه فور على المعاش.. “التأمينات” موعد صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، بتطبيق الزيادة الجديدة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى أن هذه الزيادة بلغت نسبتها 15%، فضلاً عن أن موعد الصرف يوافق بداية شهر مارس، وتُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة.

موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر مارس يكون قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي يوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024، على أن تبدأ عمليات الصرف يوم 1 مارس 2024، إضافة إلى أن هذا الشهر يأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي تأتي قيمتها 15%، ويتم احتسابها بالضرب في المعاش الأساسي والقسمة على 100، على أن يتم خروج قيمة المعاش بالزيادة، ومثل على ذلك في حالة إذا كان المعاش 10000 جنيه يتم ضربها في 15% ويتم قسمتها على 100، على أن تصل قيمة الزيادة 1500 جنيه.

خطوات الاستعلام عن المعاشات بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، وفقًا لما يلي:-