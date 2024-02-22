“لو انت من الفئات دي هتعرف تضيف عيالك بكل سهولة في التموين” .. رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة عن إمكانية فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2024، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الأمان الاجتماعي وزيادة عدد المستفيدين من دعم الحكومة، ومن خلال هذه الخطوة، يمكن للمواطنين الحصول على دعم إضافي لأفراد أسرهم الصغار، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية.

الفئات المستحقة الإضافة في بطاقة التموين

ستكون الطلبات لإضافة المواليد على بطاقات التموين متاحة للفئات التالية:

الأسر المستحقة من معاش تكافل وكرامة.

يتيح لحملة كارت الخدمات المتكاملة إضافة المواليد إلى بطاقات التموين.

الأفراد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

يُتيح لأبناء الشهداء وزوجاتهم الحصول على دعم إضافي عبر إضافة المواليد على بطاقات التموين.

تُعطى الفرصة لأبناء الأسر البديلة.

يُشترط أن يكون عمر الأطفال المضافين على بطاقات التموين لا يقل عن 4 أعوام.

تُتاح فرصة إضافة المواليد للأسر التي يقل عدد أفرادها عن 4، مع الحد الأقصى المسموح به هو 4 أفراد.

خطوات إضافة المواليد الجدد

أهم الخطوات من أجل تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024