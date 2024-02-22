ظهرت الآن Link نتائج السادس الاعدادي 2024 موقع نتائجنا results.malazemna.com الاستعلام في كافة محافظات العراق نينوى وكربلاء وبغداد

يبحث كثير من الطلاب عن نتائج السادس الاعدادي 2024 موقع نتائجنا حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراجعتها في كافة المحافظات العراقية ويترقب الطلاب وبشدة ظهور النتائج وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول نتائج السادس الاعدادي 2024

نتائج السادس الإعدادي 2024 موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج السادس الإعدادي 2024 موقع نتائجنا حيث تم الإعلان وبشكل رسمي عن ظهور النتائج في عديد من المحافظات العراقية مثل محافظة نينوى وبغداد وكربلاء ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا وذلك عبر الخطوات الآتية :

الدخول إلى الموقع الرسمي لموقع نتائجنا والخاص بنتائج الطلاب في جميع المراحل الهامة وذلك من خلال الرابط

يتعين عليك بعدها كتابة اسم المحافظة التابع لها

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

لتظهر لك كشوفات النتائج كاملة ويمكنك البحث بها من خلال اسمك.

رابط نتائج الصف السادس الإعدادي

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر عدة طرق ومنافذ وذلك في إطار التسهيل والتيسير على الطلاب لحصولهم على النتائج حيث تحرص الوزارة كل الحرص على تيسير شؤون الطلاب ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية وذلك عبر الخطوات التالية: