“الأسعار طايرة لفوق” .. اعرف أسعار ياميش رمضان 2024 قبل ما تعزم بقلب جامد وتهادي الحبايب وكيلو عين الجمل مفاجأة

يعكس سوق ياميش لشهر رمضان لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث سُجلت زيادة تتراوح بين 35% و50% مقارنة بالعام الماضي، كما يشمل هذا الارتفاع مجموعة واسعة من المنتجات التي يتطلبها المستهلكون خلال هذا الشهر الفضيل، ويشمل ذلك الحلويات والمأكولات التقليدية التي تميز احتفالات رمضان، لذلك تأتي هذه الزيادة في الأسعار كتحدي إضافي للمستهلكين الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم خلال هذا الوقت الخاص، وسوف نستعرض أهم الأسعار للمكسرات وياميش رمضان لعام 2024 من خلال موقعنا ” البديل”.

أسباب ارتفاع أسعار ياميش رمضان

صرح إسلام الفيومي، عضو شعبة العطارة في الغرفة التجارية، بأن أسعار الياميش هذا العام قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50% مقارنة بالعام الماضي، وأوضح أن السبب وراء هذا الارتفاع يعود إلى استيراد معظم الأصناف من الخارج، حيث تعتمد مصر بنسبة 100% على الاستيراد من أجل تلبية احتياجاتها من الياميش، كما أشار إلى نقص الدولار كواحدة من العوامل التي أسهمت في ارتفاع الأسعار، وأضاف أن الكميات المستوردة هذا العام أقل من العام الماضي، وأشار إلى أن الأسواق تشهد ضعفًا في الإقبال هذا العام نتيجة لهذه الزيادات الحادة في الأسعار.

أسعار ياميش رمضان

يتراوح سعر كيلو المشمشية السوري والتركي نحو 460 جنيهًا، وفيما يلي أسعار بعض المنتجات الأخرى:

سجل سعر تمر هندي 300 جرام 30 جنيهًا.

بلغ سعر بندق محمص 400 جرام 80 جنيهًا.

سُجل سعر بندق مقشر بقيمة 280 جنيهًا.

سُجل سعر كيلو القراصيا بمتوسط 360 جنيهًا.

يتراوح سعر البلح بين 18 و60 جنيهًا.

سجل سعر الزبيب البلدي قيمة تبلغ 180 جنيهًا.

يتراوح سعر قمر الدين بين 85 و100 جنيهًا.

سعر المكسرات في مصر

أسعار متنوعة للمكسرات والمواد الغذائية الفاخرة في السوق الحالي.