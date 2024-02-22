“ياميش رمضان برخص التراب 2024” .. هات لعيالك وابسطهم دا قمر الدين ب 35 جنية بس من منافذ وزارة الزرعة

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أسعار ياميش رمضان 2024 في منافذ وزارة الزراعة، حيث يأتي هذا الاهتمام في سياق ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق التجارية، مما يجعل البحث عن أسعار معقولة وميسرة أمرًا مهما للمواطنين خلال شهر رمضان، كما تتزايد الضغوط على المواطنين في ظل هذه التحديات الاقتصادية، مما يدفعهم للتفاعل بشكل أكبر مع أسعار ومنتجات الياميش المتاحة في منافذ وزارة الزراعة.

أسعار ياميش رمضان في منافذ الزراعة

إليكم أسعار بعض الفواكه والمكسرات الرمضانية في منافذ الزراعة 2024.

يبلغ سعر التين السوري 85 جنيهًا.

يسجل سعر التين الجبلي 420 جنيهًا.

يبلغ سعر قمر الدين الدمشقي 35 جنيهًا.

يسجل سعر قمر هندي أسواني 35 جنيهًا.

يبلغ سعر قمر الدين الأقلام 110 جنيهًا.

يسجل سعر المشمشية التركي 90 جنيهًا.

بلغ سعر الزبيب بناتي فاتح 80 جنيهًا.

سجل سعر السوداني المقشر 60 جنيهًا.

ا يبلغ سعر المشمشية الكبيرة 520 جنيهًا.

يبلغ سعر المشمشية الكبيرة 520 جنيهًا. يسجل سعر جوز الهند كامل الدسم 55 جنيهًا.

يبلغ سعر قراصيا المجففة 500 جرام 140 جنيهًا.

يسجل سعر قراصيا المجففة 250 جرام 70 جنيهًا.

يتراوح سعر قمر الدين السوري ما بين 75 إلى 85 جنيهًا.

كيلو التمر في منافذ الزراعة

أسعار ياميش رمضان من خلال منافذ الزراعة للمواطنين 2024.