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“ياميش رمضان برخص التراب 2024” .. هات لعيالك وابسطهم دا قمر الدين ب 35 جنية بس من منافذ وزارة الزرعة

أسعار ياميش رمضان في منافذ الزراعة

Rovana Hadyمنذ ساعتين
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"ياميش رمضان برخص التراب 2024" .. هات لعيالك وابسطهم دا قمر الدين ب 35 جنية بس من منافذ وزارة الزرعة
"ياميش رمضان برخص التراب 2024" .. هات لعيالك وابسطهم دا قمر الدين ب 35 جنية بس من منافذ وزارة الزرعة

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أسعار ياميش رمضان 2024 في منافذ وزارة الزراعة، حيث يأتي هذا الاهتمام في سياق ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق التجارية، مما يجعل البحث عن أسعار معقولة وميسرة أمرًا مهما للمواطنين خلال شهر رمضان، كما تتزايد الضغوط على المواطنين في ظل هذه التحديات الاقتصادية، مما يدفعهم للتفاعل بشكل أكبر مع أسعار ومنتجات الياميش المتاحة في منافذ وزارة الزراعة.

أسعار ياميش رمضان في منافذ الزراعة

إليكم أسعار بعض الفواكه والمكسرات الرمضانية في منافذ الزراعة 2024.

  • يبلغ سعر التين السوري 85 جنيهًا.
  • يسجل سعر التين الجبلي 420 جنيهًا.
  • يبلغ سعر قمر الدين الدمشقي 35 جنيهًا.
  • يسجل سعر قمر هندي أسواني 35 جنيهًا.
  • يبلغ سعر قمر الدين الأقلام 110 جنيهًا.
  • يسجل سعر المشمشية التركي 90 جنيهًا.
  • بلغ سعر الزبيب بناتي فاتح 80 جنيهًا.
  • سجل سعر السوداني المقشر 60 جنيهًا.
  • ايبلغ سعر المشمشية الكبيرة 520 جنيهًا.
  • يسجل سعر جوز الهند كامل الدسم 55 جنيهًا.
  • يبلغ سعر قراصيا المجففة 500 جرام 140 جنيهًا.
  • يسجل سعر قراصيا المجففة 250 جرام 70 جنيهًا.
  • يتراوح سعر قمر الدين السوري ما بين 75 إلى 85 جنيهًا.

كيلو التمر في منافذ الزراعة

أسعار ياميش رمضان من خلال منافذ الزراعة للمواطنين 2024.

المنتجالسعر بالجنيه
المشمش (200 جرام)149
الخوخ المجفف50 – 120
التمر40 – 150
التين المجفف60 – 150
لفة قمر الدين25 – 30
الزبيب80 – 250
القراصيا40 – 120
الزبيب التركي220
الزبيب الإيراني240
علبة تمر 700 جرام70
التمر الهندي 300 جرام38
التين المجفف 250 جرام126
رول قمر الدين 400 جرام110

سعر المكسرات في المنفذ

أسعار المكسرات من خلال منافذ الزراعة لياميش رمضان 2024.

المنتججنيه
الفستق350 – 600
البندق200 – 450
الكاجو300 – 650
اللوز250 – 550
عين الجمل220 – 400
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Rovana Hadyمنذ ساعتين
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