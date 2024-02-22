“ظهرت هسة” نتائج السادس الاعدادي والثالث المتوسط التمهيدي 2024 في جميع المحافظات البصرة والكرخ الأول والثانية وبغداد

ظهرت منذ قليل نتائج الطلاب والطالبات في مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي التمهيدي بجميع المحافظات العراقية، فضلاً عن أن هذه النتائج شملت عدد كبير من الطلبة وهي تمثل أهمية كبيرة للعديد لهم، إضافة إلى إمكانية الإطلاع على هذه النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، وفقًا لبعض الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

عرض نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي في جميع المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعد ذلك يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعدها يُرجى إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

وعليه يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة في المحافظات.

استخراج نتائج الثالث المتوسط التمهيدي

ومن السهل كذلك الإطلاع على جميع نتائج الثالث المتوسط التمهيدي في مختلف المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-