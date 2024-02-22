ثبت تردد الجزائرية الأرضية 2024 على النايل سات وتابع أي مباراة محلية وقارية من المنزل بالمجان

واحدة من القنوات الرياضية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي هي الجزائرية الأرضية، وتقوم القناة بنقل عدد من المباريات الرياضية على شاشتها، ذلك فيما يخص بطولة أمم إفريقيا، ويتساءل الكثير من عشاق الساحرة بالقارة السمراء عن تردد الجزائرية الأرضية 2024، ونذكر لكم الترددات عبر “البديل” فتابعوا معنا.

تردد الجزائرية الأرضية 2024

الجزائرية الأرضية ضمن القنوات الرياضية على النايل سات والتي تقوم ببث المباريات الرياضية على شاشتها، وتتنوع المباريات ما بين المحلية والقارية، كل مباراة تقوم القناة بنقلها على شاشتها، تُعلن رسميًا على صفحاتها على إذاعتها للمباراة، وعلى أي حال لتكونوا على متابعة مباشرة أول بأول لأي مباراة، استقبلوا القناة بإحداثياتها التالية:

القمر الصناعي على النايل سات.

التردد على رقم 11680.

الاستقطاب على الناحية الأفقية.

الترميز على 27500.

القناة مفتوحة ولكن بشفرة يتم فكها بعد تثبيتها.

فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

قناة الجزائرية الأرضية تابعة للتلفزيون الجزائري ومفتوحة بل مجانية تمامًا، ولكن لها شفرة ينبغي فكها قبل تشغيلها وبعد تثبيت التردد فورًا، حيث فك الشفرة كالتالي:

عليك في بداية الأمر تثبيت تردد القناة من زر القائمة واختيار التركيب اليدوي وإضافة ترددات القناة.

افتح القناة وبعدها يظهر لك مربع حواري أضف به الشفرة الخاصة بالقناة، أو في بعض الأجهزة تقوم بإضافة شفرة Bios أثناء كتابة ترددات القناة.

شفرة قناة الجزائرية الأرضية هي 1100001100000000.

قناة الجزائرية الأرضية 2024

وضحنا لكم تردد الجزائرية الأرضية 2024 وكيفية فك الشفرة، وبالنسبة للقناة، فهي واحدة من قنوات التلفزيون الجزائري والمتخصصة في نقل المباريات الرياضية على شاشتها، وتنقل القناة جميع المباريات المحلية، وسبق أن نقلت بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات المؤهلة لكأس العالم وتنقل مباريات أخرى.