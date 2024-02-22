“مبرووك للجميع” نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

تتزايد عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024، التي أكدت وزارة التعليم العراقية أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات المقبلة، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة أن الطلاب أنهوا الامتحانات الدور الأول للثالث التمهيدي والتي استمرت لحوالي أسبوع، وحرصت وزارة التعليم العرافية على متابعة أعمال الامتحانات لكي تتأكد من تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب دون حدوث غش أو مشاكل داخل اللجان في شتى المحافظات العراقية …..

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024

وكان وزير التعليم العراقي قد أكد خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة استمرت في متابعة أعمال التصحيح والمراجعة، وأنه سعيد جداً بنتائج الطلاب، مشيداً بالدور الذي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية الدراسة حتى انتهاء الامتحانات، ومؤكداً خلال نهاية حديثه إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 خلال الساعات المقبلة ، وإليكم الخطوات….

فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية ، أنا الوزارة انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب لامتحانات الصق الثالث المتوسط التمهيدي في جميع المحافظات العراقية، وكداً أن الدكتور”إبراهيم الجبوري” الذي يشغل منصب وزير التعليم العراقي قد قام بـ اعتماد نتائج الطلاب خلال الساعات الأخيرة، مشيداً بنسب النجاح هذا العام والتي تخطت الـ 80% وتقدم سيادته بأرق التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي الدور الأول

حيث يمكن للطلاب الإطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة وسط الأجواء الشتوية التي تمر بها العراق خلال الآونة الأخيرة، وإليكم الخطوات….