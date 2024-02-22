“خبر يفرح ملايين المصريين” .. اعرف نصيبك على بطاقة التموين في رمضان/مارس 2024 وأسعار السلع التموينية كام

تعتبر أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 محل اهتمام واسع من قبل المواطنين، خاصةً أصحاب البطاقات التموينية، حيث يتزايد البحث عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024، وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تقدم الوزارة مجموعة واسعة من السلع الغذائية لصالح حاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى ذلك، يتم طرح كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى، وتسهم تلك الخطوة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، خاصةً بعد الارتفاع الأخير في الأسعار.

قيمة نصيب الفرد في البطاقة التموينية

يبلغ نصيب الفرد في بطاقة التموين 50 جنيهًا مصريًا فقط حتى الفرد الرابع، أما بالنسبة للفرد الخامس في بطاقات التموين وما بعده، يفترض أن يحصل على السلع التموينية بقيمة تصل إلى 25 جنيهًا للفرد، كما تقوم وزارة التموين بتوفير أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، وتُوفر الوزارة أيضًا السكر الحر بسعر يصل إلى 27 جنيهًا للكيلو، حيث يحصل الفرد على نحو 2 كجم من السكر شهريًا.

أسعار السلع التموينية في شهر رمضان