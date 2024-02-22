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“خبر يفرح ملايين المصريين” .. اعرف نصيبك على بطاقة التموين في رمضان/مارس 2024 وأسعار السلع التموينية كام

Rovana Hadyمنذ ساعتين
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"خبر يفرح ملايين المصريين" .. اعرف نصيبك على بطاقة التموين في رمضان/مارس 2024 وأسعار السلع التموينية كام
"خبر يفرح ملايين المصريين" .. اعرف نصيبك على بطاقة التموين في رمضان/مارس 2024 وأسعار السلع التموينية كام

تعتبر أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 محل اهتمام واسع من قبل المواطنين، خاصةً أصحاب البطاقات التموينية، حيث يتزايد البحث عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024، وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تقدم الوزارة مجموعة واسعة من السلع الغذائية لصالح حاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى ذلك، يتم طرح كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى، وتسهم تلك الخطوة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، خاصةً بعد الارتفاع الأخير في الأسعار.

قيمة نصيب الفرد في البطاقة التموينية

يبلغ نصيب الفرد في بطاقة التموين 50 جنيهًا مصريًا فقط حتى الفرد الرابع، أما بالنسبة للفرد الخامس في بطاقات التموين وما بعده، يفترض أن يحصل على السلع التموينية بقيمة تصل إلى 25 جنيهًا للفرد، كما تقوم وزارة التموين بتوفير أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، وتُوفر الوزارة أيضًا السكر الحر بسعر يصل إلى 27 جنيهًا للكيلو، حيث يحصل الفرد على نحو 2 كجم من السكر شهريًا.

أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

السلعةالكمية/الحجمالسعر
سكر1 كيلو جرام12.60 جنيهًا
زيت خليط800 ملليتر30 جنيهًا
مرقة دجاج800 جرام6 جنيهات
مكرونة800 جرام14.00 جنيه
مكرونة400 جرام7 جنيهات
عدس مجروش500 جرام21 جنيهًا
فول500 جرام9.00 جنيهات
دقيق1 كيلو جرام18.00 جنيه
مسلي صناعي800 جرام36 جنيهًا
شاي ناعم40 جرام5 جنيهات
صلصة300 جرام8 جنيهات
تونة مفتتة140 جرام18 جنيه
مربى أنواع350 جرام16 جنيهًا
جبنة250 جرام7.50 جنيهات
جبن أبيض125 جرام4.5 جنيه
مسحوق أتوماتيك800 جرام25 جنيه
مسحوق يدوي800 جرام16 جنيه
صابون غسيل125 جرام3 جنيهات
صابون تواليت125 جرام7.50 جنيهات
لبن جاف125 جرام25.5 جنيه
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Rovana Hadyمنذ ساعتين
0

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