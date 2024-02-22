أولادك هتفرح”الان ثت تردد قناة توم وجيري HD  2024 لمتابعة أجمل أفلام الكرتون بأعلى جودة

تردد قناة توم وجيري 2024 ، حيث تُعتبر قناة توم وجيري واحدة من أهم القنوات التلفزيونية التي يتم البحث عن التردد الخاص بها من قبل الملايين، وذلك من الاستمتاع بمشاهدة مسلسل وجيري، والذى يتميز بالشهرة العالمية والاعتراف الواسع، و يتكون المسلسل من سلسلة من الحلقات القصيرة، وتدور أحداثه حول صراع مستمر بين القط توم والفأر جيري. يتميز المسلسل بأسلوب فكاهي طريف ومواقف كوميدية تحبس الأنفاس، تتميز شخصيات المسلسل بتناقضاتها المضحكة،و يجسد توم القط شخصية يتمتع بذكاء وحيلة في محاولاته للقبض على جيري، ولكنه يفشل في النهاية بسبب ذكاء جيري وقدرته على الهروب يتميز جيري الفأر بالذكاء والدهاء في التصرف وتنفيذ خططه الذكية للدفاع عن نفسه والتغلب على توم.

تردد قناة توم وجيري 2024

يتميز مسلسل توم وجيري الشهير بالرسوم المتقنة والتفاصيل الدقيقة في الرسم، مما يضفي على الحركة والتعبيرات واقعية وجاذبية، يتميز أيضًا بالموسيقى المميزة والتأثيرات الصوتية التي تعزز المشاهد وتعطيها طابعًا فريدًا، ومنذ عرضه الأول في عام 1940، حقق مسلسل توم وجيري شعبية كبيرة وحاز على العديد من الجوائز والتكريمات،و استمر المسلسل في الإنتاج لعقود، واستحوذ على قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم من مختلف الأجيال. يعتبر توم وجيري أحد أهم الأعمال الكلاسيكية في عالم الرسوم المتحركة ويستمتع به الكبار والصغار على حد سواء.

تردد قناة توم وجيري القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

القمر الصناعي:نايل سات

التردد الخاصبالقناة: 11345

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات.