يا لولو النونو جه يا لولو.. نزل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي

تعد قناة وناسة بيبي من أهم القنوات الطفولية المميزة التي يعشقها ملايين الأطفال في مختلف دول العالم العربي، إضافة إلى أن القناة تقوم بعرض العديد من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، إضافة إلى أنها تعد من أبرز وأشهر القنوات الفضائية التي تهدف إلى جذب العديد من الأطفال عبر تقديمها لمثل هذه الأفلام والمسلسلات الكرتونية وكذلك أفلام الرسوم المتحركة، وغيرها مما يبحث عنه كل طفل.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 النايل سات

من أجل مشاهدة العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية، إضافة إلى الأفلام والمسلسلات الطفولية المميزة، وفقًا للتردد الجديد الذي يتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة بيبي يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة هو 11470.

استقطاب قناة وناسة أطفال يكون عمودي.

معامل الترميز لقناة وناسة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

خطوات استقبال قناة وناسة بيبي 2024 الجديد

هناك مجموعة من الخطوات التي يُرجى اتباعها للقيام باستقبال قناة وناسة بيبي الجديد 2024 وفقًا للتردد الأتي:-