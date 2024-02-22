تردد القنوات
يا لولو النونو جه يا لولو.. نزل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي
تعد قناة وناسة بيبي من أهم القنوات الطفولية المميزة التي يعشقها ملايين الأطفال في مختلف دول العالم العربي، إضافة إلى أن القناة تقوم بعرض العديد من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، إضافة إلى أنها تعد من أبرز وأشهر القنوات الفضائية التي تهدف إلى جذب العديد من الأطفال عبر تقديمها لمثل هذه الأفلام والمسلسلات الكرتونية وكذلك أفلام الرسوم المتحركة، وغيرها مما يبحث عنه كل طفل.
تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 النايل سات
من أجل مشاهدة العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية، إضافة إلى الأفلام والمسلسلات الطفولية المميزة، وفقًا للتردد الجديد الذي يتمثل في الأتي:-
- القمر الصناعي لقناة وناسة بيبي يكون النايل سات.
- التردد الجديد للقناة هو 11470.
- استقطاب قناة وناسة أطفال يكون عمودي.
- معامل الترميز لقناة وناسة هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.
خطوات استقبال قناة وناسة بيبي 2024 الجديد
هناك مجموعة من الخطوات التي يُرجى اتباعها للقيام باستقبال قناة وناسة بيبي الجديد 2024 وفقًا للتردد الأتي:-
- في البداية يتم التحكم بجهاز الريموت.
- التوجه إلى إعدادات القناة بعد ذلك.
- ومن ثم يتم إدخال التردد الجديد للقناة.
- وعليه يتم تحديد القمر الصناعي.
- تحديد معامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- ليتم الضغط مباشرة على زر “بحث”.
- بعدها يتم ظهور قائمة بجميع القنوات الخاصة بالتردد الذي تم إدخاله.
- وعند ذلك يُرجى القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال.