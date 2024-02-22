“أخيراً ظهرت” نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول استعلم عنها من خلال رابط تحميل النتائج وزارة التعليم العراقية

يعد الاختبار التمهيدي بالعراق من أهم السنوات الدراسية التي تمر علي الطلاب، وبعد الانتهاء من الاختبارات يتم التساؤل على طريقة الحصو على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه تم الانتهاء من تصحيح الاختبارات، وقد للمرحلة التمهيدية، وتم رصد كافه الدرجات على الموقع الالكتروني التي تم تخصيصه لاستخراج النتيجة، كل ما عليك متابعه السطور التالية للتعرف على التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه يمكن استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول من خلال الموقع الالكتروني التي تم تخصيصه، وحتى تتمكن من الحصول علي النتيجة عليك اتباع الاتي:

الدخول على موقع الرسمي الخاص بالنتائج من هنا .

اختيار النتائج من الشاشة الرئيسية للموقع، والضغط على الاختبار التمهيدي من الخيارات الموجودة على الشاشة.

تحديد المحافظة الموجود بها الطالب، وتسجيل بعض البيانات وهي اسم الطالب ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة، سيتم تحميل ملف علي الجهاز الخاص بك، يحتوي بكافة نتائج الطلاب في هذه المرحلة، يمكنك البحث عن اسمك من بينهم.

ما هي المحافظات التى ظهرت بها نتيجة التمهيدي

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في استخراج النتيجة أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه تم الانتهاء من رصد الدرجات الخاصة بهذه المرحلة، وأيضاً تم مراجعتها ورفعها على الموقع الالكتروني في بعض المحافظات، وهي الكرخ 1-2-3، وأيضاً محافظة ديالي، كركوك، ونينوي، المثني، والسلمانية، وأيضا صلاح الدين، وذي قار، ومحافظة كربلاء والنجف.