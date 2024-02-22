“عراقيون الان “موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2024 صدرت رسميا لعموم المحافظات العراقية

موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2024، والتي بالفعل أعلنت الآن على المواقع التعليمية في العراق ويمكن للطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية الحصول على بيان درجاتهم إلكترونيا من خلال موقع نتائجنا التعليمي ، والذي نقدم اليهم عبر هذا المقل رابط مباشر وسريع للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالإضافة إلي نتائج السادس الاعدادى والتي أعلنت أيضا في صباح اليوم الخميس الموافق 22فبراير 2024 ، ويقدم إليك موقعنا البديل الاخبارى خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق.

موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في الساعات الماضية عن اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول للمرحلة المتوسطة والاعدادية، وتم رفع النتائج رسميا على المواقع المختصة بتقديم خدمات تعليمية إلي الطلاب ومنها موقع ناجح وموقع نتائجنا التعليمي والذي بالفعل وفر قوائم محافظات كل مرحلة ورفع النتائج كل محافظة على حدى، ويمكن إلي جميع الطلاب الاستعلام للحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول من خلالهم إلكترونيا في ثواني وتوفيرها بالكامل إليك على جهاز لاطلاع عليها في أي وقت .

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط

إليكم رابط موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2024 للفصل الدراسي الأول في عموم المحافظات العراقية في ملفات بى دى اف يمكنك تحميل بسهولة على جهازك من اجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط :