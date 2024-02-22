“حضر محفظتك” موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بـالـ 15% الزيادة الجديدة

يهتم عدد كبير من المواطنبن خلال الساعات الأخيرة بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، وهل سوف يتم إضافة الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتلح السيسي بقيمة 15% والتي يسعى من خلالها على مساعدة عدد كبير من المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة وسط الظروف الاقتصادية المتعثرة التي تمر بها مصر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر مارس 2024….

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهر الماضي عن حزمة من القرارات الإجتماعية العاجلة، والتي يسعى من خلالها على توفير الدعم لعدد كبير من المواطنين وكان من أبرز القرارات زيادة المعاشات بنسية 15% والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من شهر مارس 2024، ويبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وشراء ما يلزمهم من طعام وشراب وتجهيزات للشهر المبارك، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مارس بداية من يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والمحافظ الالكترونية.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2024

كما تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد تطبيق زيادة المعاشات والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد أعلنت وزارة المالية عن أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة على معاشات المواطنين بداية من شهر مارس المقبل على أن تكون الزيادة بقيمة 15% ليتم صرفها لما يقرب من 13 مليون مواطن مصري، بإجمالي 74 مليار جنيه.