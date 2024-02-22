استقبلها الأن..تردد قناة كراميش الجديد علي النايل سات والعرب سات

قناة كراميش هي قناة تلفزيونية عربية متخصصة في بث البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، وتعتبر واحدة من أشهر القنوات التي تستهدف الجمهور الصغير في العالم العربي تقدم قناة كراميش مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة، والأغاني، والألعاب، والمسابقات، والبرامج التعليمية الترفيهية التي تستهدف فئة الأطفال والشباب تهدف القناة، إلى تقديم محتوى ترفيهي مسلي وتعليمي يحقق الفائدة للأطفال ويساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قيمهم الثقافية والاجتماعية.

تردد قناة كراميش على نايل سات

يمكنك عزيزي القارئ الان الاطلاع علي التردد الرسمي لقناة كراميش علي النايل سات وهو كالتالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة HD.

تردد القناة على عرب سات

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات وهو كالتالي:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط تردد قناة كراميش

لضبط تردد قناة كراميش على التلفزيو، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبط التردد:

اولا افتح قائمة القنوات على جهاز التلفزيون الخاص بك.

ابحث عن خيار ضبط القنوات أو بحث عن القنوات الجديدة أو شيء مماثل، والذي يمكن أن يكون موجوداً في قائمة الإعدادات أو القنوات.

اختر خيار بحث تلقائي أو توليف تلقائي، وسيقوم التلفزيون بالبحث عن القناة.

عند الانتهاء من البحث، ستظهر قائمة بالقنوات التي تم العثور عليها.

ابحث عن اسم قناة كراميش في القائمة وحددها.

بعد اختيار القناة، اضغط على زر تأكيد أو OK لحفظ الضبط.

بعد اتباع هذه الخطوات، يجب أن تظهر قناة كراميش على جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام التردد الصحيح، إذا كانت هناك أي مشاكل يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون الخاص بك للحصول على تعليمات محددة أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.