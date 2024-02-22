“ألف مبروك للطلاب” ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا وزارة التعليم العراقية

أعلنت وزارة التعليم العراقية أنه تم ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا كما أوضحت بأن عملية التصحيح كانت دقيقة للغاية، ومعدل نجاح الطلاب أعلي من السنوات الماضية، وقد أوضحت بأنه تم العمل على مراجعة المقالات بشكل دقيق، وقد تم رصدها على الموقع الالكتروني، يمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا

تعتبر المرحلة الابتدائية من أهم المراحل التأسيسية الموجودة لدى الطلاب، ويتم التساؤل على خطوات نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية من هنا .

اختيار نتائج الطلاب، الضغط على المرحلة المتوسطة، واختيار منها الصف الثالث.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له، وتسجيل اسم الطالب.

الضغط على اعلان النتيجة وسيتم ظهور النتيجة الخاصة بالطالب وأيضاً معدل النجاح على الشاشة.

موعد ظهور نتيجة الثالث التمهيدي

تعتبر الثالث التمهيدي من أهم المراحل التي تمر على الطالب حيث أنها من مراحل التأسيس المهمة وبعد انتهائه من أداء الاختبارات في هذه المرحلة يتم التساؤل على موعد ظهور النتيجة فقد تم التوضيح من قبل وزارة التعليم العراقية أنه تم البدء في عملية التصحيح منذ انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، وقد تم التأكيد على أنه تم الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد كافة الدرجات في صباح الخميس الثاني والعشرون من فبراير، وقد تم التأكيد على أنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام على النتيجة بالخطوات التي تم توضيحها.