اللحمة رخصت خالص ياولاد.. انخفاض كبير يضرب اسعار اللحوم اليوم الخميس الموافق 22 فبراير.. قومي خزنيها لرمضان..!!

يعتبر سعر اللحمة من أهم العوامل التي تؤثر على حياة الناس وتوازنهم المالي حيث يعتبر اللحم من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على صحته وقوته البدنية وفي الوقت الحالي يشهد سعر اللحمة تقلبات كبيرة في أسواق العالم نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على إنتاج اللحوم وتوزيعها يتأثر سعر اللحمة بالعديد من العوامل منها عرض وطلب اللحوم في السوق وتكلفة إنتاج اللحم وتكاليف النقل والتوزيع وسياسات الحكومة المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية وتتأثر هذه العوامل بالعديد من العوامل الخارجية كالأحوال الجوية والكوارث الطبيعية التي قد تؤثر على محاصيل الأعلاف وبالتالي على إنتاج اللحوم.

سعر اللحوم اليوم

بالنظر إلى التحديثات الأخيرة في أسعار اللحوم لدى الجزارين يمكن ملاحظة تغيير يتراوح بين 400 و 480 جنيها حسب المحافظة والمناطق البيعية أو نوعية اللحوم وتتفاوت الأسعار أيضاً حسب التضاريس الجغرافية داخل القاهرة الكبرى نتيجة للتقلبات الواضحة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة سجل سعر اللحم البقري البرازيلي بين 290 و 330 جنيها للكيلوغرام فيما تتراوح أسعار اللحم الهندي بين 280 جنيها للمفروم و 420 جنيها للكندوز وفي السياق نفسه تم تسجيل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر عند 290 جنيها.

سعر اللحمه اليوم الخميس

أما بالنسبة لأسعار اللحوم المعدة للاستهلاك الفوري فقد سُجِّلَ سعر كيلو اللحم الجملي بين 350 و 380 جنيها وسعر البرجر بلغ 390 جنيها بينما بلغت أسعار الكبدة الكندوز 450 جنيها والضأن البرقي 450 جنيها في نقاط البيع.