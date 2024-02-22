ظهرت الان pdf نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 محافظات العراق صلاح الدين والبصرة وبغداد والكرخ

أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات في العراق يرغب بالإطلاع عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي في العديد من المحافظات العراقية، التي من أهمها صلاح الدين والبصرة وبغداد والكرخ الأولى والثانية والثالثة، وكذلك الرصافة الأولى والثانية والثالثة، وغيرها من المحافظات الأخرى، بعد أن انتهت وزارة التربية العراقية من جميع عمليات التصحيح والمراجعة التي شملت جميع أوراق الإمتحانات في العراق.

استخراج نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 محافظات العراق

يمكن بكل سهولة الإطلاع على جميع نتائج الثالث المتوسط التمهيدي في مختلف المحافظات العراقية التي منها بغداد والبصرة والكرخ والرصافة، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا من هنا.

أو الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي من هنا.

بعدها يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول.

ثم يجب على الطالب الضغط على المحافظة التي ينتمي إليها.

ليتم كتابة اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

الضغط على زر “تنزيل”.

ليتم استخراج النتائج في النهاية بكل سهولة.

عرض نتائج الثالث المتوسط التمهيدي

تم منذ الساعات القليلة الماضية عرض جميع النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط التمهيدي بما شملت جميع المحافظات العراقية، وأصبح جميع الطلاب والطالبات بإمكانهم الإطلاع على النتائج إلكترونيًا دون الذهاب إلى مقر المدرسة أو الجهة التعليمية، ويكون ذلك عبر موقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، لسهولة الإطلاع على جميع الكشوفات الخاصة بالطلاب.