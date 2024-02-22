الدولار نزل خالص ياولاد”.. انخفاض حاد في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 22 فبراير 2024.. ويصل لرقم قياسي جديد.!!

تقع أسعار الدولار في السوق السوداء ضمن سياق اقتصادي متقلب ومتغير يعتمد بشكل كبير على العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على قيمة العملة فمن خلال هذا المقال سنحاول استعراض أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء وكيفية تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ويعود ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء إلى عدة عوامل منها الطلب والعرض حيث يتزايد الطلب على الدولار في بعض الأوقات مقابل نقص في العرض مما يؤدي إلى زيادة في سعر الصرف هذا يمكن أن يكون نتيجة لتزايد الاستيرادات أو انخفاض الصادرات مما يجعل الدولار أكثر طلباً والان اليكم اخر الاسعار التي استقر اليها الدولار الامريكي في السوق السوداء في مصر وايضا اسعاره في البنوك المصرية فقط تابعوا معنا.

سعر الدولار في السوق السوداء

بمعدل 1 دولار أمريكي يتم صرف 63.06 جنيه مصري وعند زيادة الدولارات إلى 5 دولارات يزداد المبلغ المصرف إلى 315.30 جنيه مصري وعند زيادتها إلى 10 دولارات يصل المبلغ المصرف إلى 630.60 جنيه مصري وعند زيادتها إلى 25 دولاراً يصبح المبلغ المصرف 1,576.50 جنيه مصري وأخيرًا عند زيادتها إلى 50 دولاراً يبلغ المبلغ المصرف 3,153 جنيه مصري.

اسعار الدولار في البنوك المصرية

تم تسجيل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري لعملية الشراء بقيمة 30.85 جنيه مصري بينما سُجل للبيع بسعر 30.75 جنيه مصري بينما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشراء بقيمة 30.95 جنيه مصري وللبيع بقيمة 30.82 جنيه مصري.