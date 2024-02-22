“متفوتش عليك الثواب” موعد ليلة النصف من شعبان 1445 أفضل الأدعية المستحبة فى ليلة النصف من شعبان

موعد ليلة النصف من شعبان 1445، ليلة نصف شعبان هي الليلة الخامسة عشر من شهر شعبان والتي تبدأ من مغرب يوم الرابع عشر من شعبان، ومن المقرر أن تكون ليلة النصف من شعبان 2024 تبدأ من يوم السبت الموافق 14 شعبان، والموافق 24 فبراير 2024، وتنتهي يوم الأحد الموافق 15 شعبان والموافق 25 فبراير 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حكم الصيام في هذه الليلة وأفضل الأدعية المستجابة……..

حكم صيام النصف من شعبان

يتساءل عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن حكم صيام ليلة النصف من شعبان، وثبت في السنة النبوية أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وسميت هذه الأيام بالأيام البيض وهي أيام 13،14، 15، من كل شهر هجري، كما أجاز الفقهاء صيام نصف شعبان ولكن بدون صيام قبله أو بعده.

أفضل الأدعية المستحبة فى ليلة النصف من شعبان