results: نتائج السادس الاعدادى موقع نتائجنا 2024 “صدرت رسميا” لعموم المدن بالعراق

نتائج السادس الاعدادى موقع نتائجنا 2024، تم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادى في جميع الفروع فجر اليوم 22 فبراير 2024 على موقع الوزارة التربية العراقية وعلى موقع نتائجنا التعليمية وموقع ناجح ايضا، ويستطيع حاليا جميع الطلاب في كافة المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا عبر الرابط المباشر الذي نوفرهم اليهم من خلال هذا المقال ونوفى اليهم بكل جديد عبر موقعنا البديل الاخبارى.

نتائج السادس الاعدادى موقع نتائجنا 2024

يمكن إلي جميع الطلاب في كافة الفروع التعليمية ” الأدبي – العلمي – التطبيقي ” في الصف السادس الاعدادى الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول، والتى اعتمدتها وزارة التربية العراقية في الساعات الماضية وتم رفعها على عدة مواقع ، وجاءت اغلب محبطة إلي الكثير من الطلاب ورسوب العديد في اكثر من مادة لهذا الفصل الدراسى، مما سوف يصعب عليهم امتحانات الفصل الدراسي الثانى وذلك وفقا لماي تم تداول على جروبات الخاصة الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ولكن لا يمكننا تعميمه وفى انتظار نسب الرسمية من المدارس والتي تعتبر أيضا ما زالت مرتبطة بنتائج الفصل الدراسي الثاني .

رابط نتائج السادس الاعدادى 2024

استعلام عن نتائج السادس الاعدادى موقع نتائجنا 2024 لفرع ” علمي – أدبي – تطبيقى ” من خلال الخطوات التالية وتطبيقها بشكل صحيح :