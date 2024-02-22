بالفيديو القبض على راكب حاول فتح باب طائرة أمريكية أثناء الطيران

شهد الثلاثاء الماضي واقعة غريبة عندما حاول أحد ركاب طائرة أمريكية القيام بفتح باب الطوارئ عنوة من الداخل وذلك خلال تحليقها في الهواء.

محاولة فاشلة لفتح باب الطوارئ أثناء الطيران

انطلقت أحداث الواقعة عند محاولة الراكب القيام عنوة بفتح مخرج الطوارئ داخل الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية المتجهة إلى شيكاغو وذلك أثناء التحليق، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام عدد من الركاب والأطقم بالطائرة بمنع الراكب بالقوة وشل حركته وتقييده.

أحد الركاب يوثق ما حدث بالفيديو

هذا وقد قام أحد ركاب الطائرة بتسجيل فيديو يوضح من خلاله محاولة الراكب القيام بفتح باب الطوارئ على متن الرحلة رقم AA 1219، وذلك أثناء تحليق الطائرة في الهواء عقب مغادرة الطائرة من نيو مكسيكو متجهة إلى مطار أوهير الدولي بأمريكا.

A man was duct-taped aboard an American Airlines flight for Chicago after he tried to open an emergency exit mid-flight. https://t.co/bfEpq15Nnr pic.twitter.com/K1E1w9LRsG — USA TODAY (@USATODAY) February 21, 2024

شل حركته وتكبيله بشريط لاصق

حيث تم تداول أحد مقاطع الفيديو عبر منصة X نشره أحد ركاب الطائرة ركاب الطائرة، وأوضح من خلاله قيام الرجل بمحاولة فتح باب بالطائرة بالقوة، وهو الأمر الذي احتاج إلى تدخله مع عدد خمسة ركاب آخرين بالطائرة واستخدام القوم والقيام بتقييده بالأصفاد المرنة ووضعه في الممر الخاص بالطائرة لحين التعامل معه من قبل السلطات والشرطة المختصة.

السلطات المحلية تعتقل الراكب في المطار

وفي مقطع فيديو ثان قامت قناة WLS- TV ببثه، أوضح أنه تم إلقاء القبض على الرجل الذي كان يرتدي قميصا أحمر وغطاء رأس أسود، وقيامهم بمرافقته خارج الطائرة إلى المدرج مكبل اليدين.

منذ أيام حادثة مماثلة في إنجلترا

يذكر أن تلك الواقعة ليست هي الأولى من نوعها، حيث تكررت خلال الفترات الماضية عدة مرات، وكان أخرها هي محاولة ملاكم إنجليزي وصفته وسائل الإعلام بالشخص المجنون القيام فتح أحد أبواب الطائرة بينما كانت الطائرة على المدرج وفي مرحلة الإقلاع.

وقالت الصحف والمواقع الإنجليزية حينها إن المسافر المجنون البالغ من العمر 27 عاما والذي حاول فتح باب الطائرة أثناء سيرها على المدرج كان ملاكم بريطاني الجنسية، وفور شروعه في فتح باب الطوارئ قام راكبين بشل حركته وتقييده لينتهي به المطاف في أيدي الشرطة المحلية.