بالفيديو القبض على راكب حاول فتح باب طائرة أمريكية أثناء الطيران

شهد الثلاثاء الماضي واقعة غريبة عندما حاول أحد ركاب طائرة أمريكية القيام بفتح باب الطوارئ عنوة من الداخل وذلك خلال تحليقها في الهواء.

انطلقت أحداث الواقعة عند محاولة الراكب القيام عنوة بفتح مخرج الطوارئ داخل الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية المتجهة إلى شيكاغو وذلك أثناء التحليق، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام عدد من الركاب والأطقم بالطائرة بمنع الراكب بالقوة وشل حركته وتقييده.

هذا وقد قام أحد ركاب الطائرة بتسجيل فيديو يوضح من خلاله محاولة الراكب القيام بفتح باب الطوارئ على متن الرحلة رقم AA 1219، وذلك أثناء تحليق الطائرة في الهواء عقب مغادرة الطائرة من نيو مكسيكو متجهة إلى مطار أوهير الدولي بأمريكا.

A man was duct-taped aboard an American Airlines flight for Chicago after he tried to open an emergency exit mid-flight. https://t.co/bfEpq15Nnr pic.twitter.com/K1E1w9LRsG

