القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اليوم دور الـ 16 دوري أبطال آسيا وموعدها

بعد إنطلاق مباريات دوري أبطال آسيا لهذا العام بدأ الكثير من عشاق كرة القدم في البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان التي سوف تتم إقامتها على أرض ملعب “كينجدوم أرينا” في الرياض، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان، وموعد المباراة والتشكيل المتوقع لنادي الهلال وسباهان.

موعد مباراة الهلال وسباهان اليوم

سوف يتم نقل مبارة الهلال وسباهان يوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير الحالي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المملكة آرينا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان

يمكنك متابعة المباراة التي سوف يعلق عليها المعلق المحبوب “عصام الشوالي” على قناة “beIN Sports AFC 1HD” ضمن قنوات بي إن سبورت، بالإضافة إلى أنه يمكنك مشاهدة المباراة على الإنترنت عن طريق تحميل “تطبيق TOD” أو عن طريق الاستفادة من خدمة “beIN Sports CONNECT” كما أنه يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة أيضًا على قنوات “SSC الرياضية السعودية”

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

تستطيع ضبط تردد قنوات “SSC الرياضية السعودية” التي تعتبر من أهم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان عن طريق كتابة التردد التالي على جهازك:

تردد القناة: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل نادي سباهان المتوقع

من المتوقع أن يقوم مدرب نادي سباهان “خوسيه مورايس” بدء المباراة من خلال التشكيل التالي:

حارس المرمى: اللاعب “بأيام نيازمند”.

لاعبو خط الدفاع:”ميلاد زكيبور، هادي محمدي، بريان دابو، رامين رضائيان”.

لاعبوا خط الوسط : “محمد غرباني، شهريار موغانلو، أريا يوسفي، محمد كريمي، فرشاد أحمد زاده”.

خط الهجوم: “رضا أستادي”.

تشكيل نادي الهلال المتوقع

مدرب نادي الهلال “جورجي خوسيه” من المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي: