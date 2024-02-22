تهانينا هتظهر في الوقت ده .. وزارة التربية العراقية تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للمتوسطة والإعدادية 2024

نبأ هام وعاجل قد قامت بالإعلان عنه وزارة التربية العراقية وكان هذا يوم أمس الأربعاء الموافق 21 من فبراير لعام 2024 حيث أعلنت الوزارة وبشكل رسمي موعد إعلان نتائج التمهيدية، على أن يكون هذا للمرحلة المتوسطة والإعدادية وجدير بالذكر أن هذا قد جاء بالتزامن مع الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتصحيح وجمع الدرجات والتدقيق والمراجعة لجميع أوراق الامتحانات، حتى يأخذ كل طالب حقه دون أي ظلم، وبناء عليه أعزائي الطلاب أنتم على موعد قريب جدا لمعرفة النتائج تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

موعد نتائج المرحلتين المتوسطة والإعدادية

في هذا السياق قال المتحدث باسم وزاره التربية العراقية الأستاذ كريم السيد أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الامتحانات وهذا المرحلة المتوسطة والإعدادية في تمام اليوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير، وأوضح بأن وزارة التربية العراقية قد قامت بتكثيف جهودها من أجل الإسراع في عملية تصحيح الأوراق مع التدقيق للطلبة الخارجيين، لأنهم يعلمون جيدا الخوف والقلق الواقع على الطلاب وأولياء الأمور، على أن يتم رفع النتائج على الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية بالإضافة إلى الموقع المعتمد منها موقع نتائجنا.

رابط نتائج المرحلتين المتوسطة والإعدادية التمهيدية

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من قبل الطلاب للحصول على نتائج المرحلة المتوسطة والإعدادية التمهيدية وهي كالتالي: