هسة pdf استخراج نتائج السادس الاعدادي تمهيدي 2024 محافظات العراق ومحافظة نينوى وديالي والنجف والبصرة

ظهرت نتائج الصف السادس الاعدادي تمهيدي 2024 بما شملت جميع المحافظات العراقية التي منها محافظة نينوى وديالي والنجف والبصرة، وغيرها من المحافظات الأخرى التي ظهرت بها النتيجة، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية أتاحت إمكانية الإطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا الإلكتروني، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج السادس الاعدادي تمهيدي 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بالإطلاع على نتائج السادس الاعدادي تمهيدي في العراق، وفقًا لما يلي:-

يُرجى القيام بإدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ومن ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

ليتم الضغط على المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يتم القيام بالضغط على زر “تنزيل”.

ليتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بنتائج السادس الاعدادي تمهيدي.

نتائج السادس الاعدادي تمهيدي

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج السادس الاعدادي تمهيدي مرت بعدة مراحل مختلفة من بينها تصحيح أوراق الإمتحانات التي شملت كافة المحافظات، ثم بدأت بعدها مرحلة رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة في دولة العراق، مع مراعاة بأن أمس تم إعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والعمل على رفعها صباح اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.