link نتائج الثالث المتوسط التمهيدي عبر موقع نتائجنا عموم المحافظات

تم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2024 وتشكل منصة “نتائجنا” الوزارية بوابة عبورهم نحو معرفة مصيرهم الدراسي، تلك المنصة التي انطلقت عام 2020 لتواكب الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا وقد حرصت الدولة العراقية على دعم التعليم عن بعد، إيماناً منها بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل الأجيال. ومن خلال منصة “نتائجنا”، وموقع وزارة التربية العراقية دون الحاجة إلى التواجد في مقر المدرسة.

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي

ينتظره طلاب الصف الثالث متوسط بفارغ الصبر، موعدٌ يُعلن فيه عن نتائج الامتحانات التمهيدية التي تحدد مصيرهم الدراسي وتشكل مفترق طرق نحو مستقبلهم نقدم لكم في هذا المقال خطوات مفصلة للاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2024:

الخطوة الأولى: الدخول إلى منصة نتائجنا

بعد الوصول إلى الموقع الإلكتروني يتم اختيار “الاستعلام عن النتائج”.

قم تحديد “الصف الثالث المتوسط” ثم قم باختيار “الدور التمهيدي”.

يتم بعد ذلك إدخال البيانات الشخصية وهي كتابة الرقم الامتحاني للطالب وتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يتم الضغط عرض النتيجة:

النقر على زر “بحث” ثم الاطلاع على النتيجة التفصيلية لكل مادة وطباعة النتيجة أو حفظها كملف PDF.

تسهل المنصة الإلكترونية “نتائجنا” عملية الحصول على نتائج امتحانات الثالث متوسط التمهيدي في الوقت الحالي. توفر المنصة العديد من الخدمات التي تُيسر على الطلاب والطالبات عملية الاستعلام عن نتائجهم،

كما هناك خدمات أخرى على المنصة منها تحميل ملفات النتائج بصيغة PDF والاطلاع على قوائم النجاح لجميع المحافظات العراقية ومعرفة أرقام هواتف المدارس والمديريات.

الحصول على أخبار وزارة التربية والتعليم وتتمي سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى النتائج وتوفير المعلومات بشكل دقيق وموثوق وإتاحة الخدمة مجانًا.