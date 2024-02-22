“لولو الشطورة اتخطفت يولاد” تردد قناة وناسه للاطفال الجديد على النايل سات2024.. نزليها وابسطي الاولاد..!!

تعد قناة وناسة للأطفال في عام 2024 من بين القنوات البارزة التي يسعى الآباء والأمهات بشكل متزايد إلى العثور عليها لتسلية أطفالهم حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني الممتعة والتي لاقت استحسانًا واسعًا بين المشاهدين ومن هنا يزداد البحث عن تردداتها على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات سنقوم في هذا المقال بشرح كيفية العثور على تردد قناة وناسة وتنزيله بطريقة صحيحة وسنقدم هذه الإرشادات بشكل مفصل لضمان سهولة الوصول إلى المحتوى المفضل للأطفال كل ما عليكم ان تقومو الان بالقيام بتنزيل القناة من اجل استمتاع اولادكم بها.

تردد قناة وناسه الجديد

بناءً على أهمية قناة وناسة للأطفال في بث مجموعة واسعة من الأغاني العربية الموجهة للصغار، مثل “أنا لولو الشطورة” و”وينك يا لولو”، يمكن الحصول على التردد الخاص بها كالتالي

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11470.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بالإضافة إلى ذلك يُشير إلى أن هذه القناة تُعتبر واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث المحتوى الترفيهي للأطفال في العالم العربي.

مميزات قناة وناسه

قناة وناسه للأطفال تتميز بعدة مميزات منها