“ثوابك عند ربنا كبير” اسعار كرتونه رمضان 2024 في كازيون واولاد رجب وتخفيضات 30% على ياميش رمضان

يسعى عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة في البحث عن اسعار كرتونه رمضان 2024، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم والذي يسعى فيه المسلم على اغتنام الفرصة العظيمة من الثواب وشراء شنط رمضان ليتم توزيعها على الفقراء ، وقد أعلن عدد من المحلات التجارية عن طرح كراتين رمضان بأسعار مخفضة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار كرتونة رمضان 2024 …..

اسعار كرتونه رمضان 2024

مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم يسعى عدد كبير من الأشخاص التعرف على اسعار كرتونة رمضان 2024، والتي تحتوي على عدد من السلع الغذائية منها الزيت والسكر والسمن والشاي والأرز، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدد من الأسعار في عدد من المتاجر والمحلات ومنها عرض أولاد العثيم على كرتونة رمضان 2024 والتي بلغ سعرها 155 جنيه للكرتونة والتي تحتوي على :

كيس أرز وزن 900 جرام.

زجاجة زيت 600 ملل.

علبة صلصة 35 جرام.

باكو شاي 40 جرام.

400 جرام بلح.

300 جرام مكرونة.

كيلو سكر.

كيس ملح.

أسعار كرتونة رمضان في كازيون

كما أعن كازيون عن تخفضيات في كرتونة رمضان والتي وصل سعرها 190 جنيه وبها:

كيس أرز وزن 900 جرام.

باكو شاي وزن 40 جرام.

كيلو سكر.

علبة صلصة 280 جرام.

زجاجة زيت وزن 700 جرام.

3 أكياس مكرونة وزن الكيس 250 جرام.

سعر كرتونة رمضان في أولاد رجب

كما يقدم سوبر ماركت أولاد رجب خصزمات على المنتجات والسلع الغذائية وياميش رمضان وكرتونة رمضان، والتي تحتوي على السلع الآتية: