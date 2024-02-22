“اتفرج على قيامة عثمان حصري” .. ضبط تردد قناة TRT التركية على النايل سات والعرب سات 2024

تُعتبر قناة TRT التركية واحدة من أبرز المحطات التلفزيونية التركية التي حققت نجاحاً هائلاً في الوطن العربي، حيث تعد TRT قناة فريدة من نوعها، كما أنها تقدم محتوى متنوعاً يشمل الدراما التركية المثيرة والبرامج الثقافية المميزة، ولمتابعة برامج TRT التركية عبر التلفزيون، يُفضل ضبط جهاز الاستقبال الفضائي على التردد الذي سوف نستعرضه من خلال المقالة التالية.

تردد قناة TRT التركية على النايل سات

تردد قناة TRT على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط الإعدادت التالية.

التردد: 11034 ميجاهيرتز.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب الإرسال: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد TRT على باقي الأقمار الصناعية

على العرب سات

التردد والاستقطاب: 12073 (H).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

على الهوت بيرد

التردد: 11565.

الاستقطاب: (H).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

كيفية ضبط القناة على الرسيفر

لضبط وتنزيل تردد قناة TRT التركية على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية.

ابدأ بالدخول إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز الريموت كنترول الخاص بك.

اختر خيار “التركيب” من القائمة الرئيسية.

قم باختيار “إضافة تردد جديد” أو “تحديث الترددات”.

حدد القمر الصناعي المستخدم لاستقبال إشارة TRT.

قم بإدخال التردد الصحيح في الحقل المخصص.

ثم، قم بتحديد معامل الترميز (معدل الترميز) المطلوب.

حدد القطبية المناسبة، وغالبًا ما تكون “أفقية” لترددات TRT.

بعد ذلك، انتقل إلى خيار “تأكيد” أو “OK” واضغط عليه.

انتظر حتى يتم تحديث التردد وتحميل القنوات الجديدة.

ومن أشهر المسلسلات التي تعرض على القناة “قيامة عثمان“، “فاتح القدس صلاح الدين” و” نهضة السلاجقة”.