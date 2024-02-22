تردد القنوات
الأجنبي كله على قناة واحدة.. نزل تردد قناة «mix one» ميكس وان 2023 على نايل سات
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ التساؤلات عن القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات والأفلام الرمضانية المميزة، فضلاً عن أن القناة كذلك تقوم بإذاعة العديد من الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية بجودة عالية، كما أنها تمتلك سلسلة من القنوات الفضائية المتمثلة في الأجنبية الأولى والثانية والثالثة، لعرض أفلام أكشن وكلاسيك ورومانسي، ومسلسلات أجنبيه وعربية، وغيرها من المحتوى التي تقوم القناة بإذاعته، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الجديد للقناة وكيفية استقبالها بكل سهولة.
تردد قناة ميكس وان mix one الجديد
يمكن القيام بإستقبال قناة ميكس وان على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.
- بينما التردد الجديد للقناة هو 11938.
- استقطاب قناة ميكس وان فهو أفقي.
- معامل الترميز للقناة هو 27500.
كيفية استقبال قناة ميكس وان
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة ميكس وان على الأقمار الصناعية المختلفة، كما على النحو الأتي:-
- أن يتم التحكم بالريمود.
- ثم يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات للقناة.
- وعليه يتم تحديد القمر الصناعي بعد ذلك.
- القيام بإدخال تردد قناة ميكس وان في الخانة المخصصة لذلك.
- تحديد معامل الترميز وتصحيح الخطأ.
- الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.
- وعندها ستتمكن من تنزيل قناة ميكس وان على جهاز الرسيفر بكل سهولة.