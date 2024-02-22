الأجنبي كله على قناة واحدة.. نزل تردد قناة  «mix one» ميكس وان 2023 على نايل سات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ التساؤلات عن القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات والأفلام الرمضانية المميزة، فضلاً عن أن القناة كذلك تقوم بإذاعة العديد من الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية بجودة عالية، كما أنها تمتلك سلسلة من القنوات الفضائية المتمثلة في الأجنبية الأولى والثانية والثالثة، لعرض أفلام أكشن وكلاسيك ورومانسي، ومسلسلات أجنبيه وعربية، وغيرها من المحتوى التي تقوم القناة بإذاعته، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الجديد للقناة وكيفية استقبالها بكل سهولة.

تردد قناة ميكس وان mix one الجديد

يمكن القيام بإستقبال قناة ميكس وان على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة هو 11938.

استقطاب قناة ميكس وان فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة هو 27500.

كيفية استقبال قناة ميكس وان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة ميكس وان على الأقمار الصناعية المختلفة، كما على النحو الأتي:-