“عيالك مش هيتحركوا من على التلفزيون”.. تردد قناة بطوط الجديد على نايل وعرب سات2024 بجودة مرتقعة.. ثبتها فورا..!!

تردد قناة بطوط هو موضوع يثير اهتمام الكثير من المشاهدين لما تقدمه من برامج ترفيهية ومسلية للأطفال والكبار على حد سواء وتعتبر قناة بطوط واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة التي تقدم محتوى ترفيهي متميز للجماهير العربية تأسست القناة عام 2003 وحققت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة بفضل برامجها المتنوعة والمسلية وتعتبر تردد قناة بطوط من موضوعنا اليوم فما هو ترددها الذي يمكنك الحصول عليه لمشاهدة برامجها.

تردد قناة بطوط

تعتبر قناة بطوط من القنوات المفضلة للعائلات العربية حيث تقدم برامج ترفيهية وتعليمية ذات جودة عالية ومضحكة في الوقت نفسه كما تعتبر القناة اختيارا مثاليا للأطفال الذين يحبون مشاهدة الرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية التي تناسب أعمارهم من الجدير بالذكر أن قناة بطوط تحرص على تقديم برامج ترفيهية صحية ومفيدة للأطفال وتحث على القيم الإيجابية والسلوك الحسن وبفضل مضمون برامجها المميزة والمسلية حققت القناة شعبية كبيرة بين الجماهير منذ إطلاقها وحتى الآن.

تردد القناة على نايل سات

التردد هو 12563.

مع استقطاب عمودي.

ومعدل ترميز يبلغ 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 7/8.

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تردد القناة على عرب سات

وإذا كنت تفضل الاستقباب عبر القمر الصناعي عرب سات يمكنك ضبط التردد على 11687.

مع استقطاب عمودي.

ومعدل ترميز يبلغ 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

بعض مميزات قناة بطوط الأطفال