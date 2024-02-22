“ظهرت الآن” نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لكل محافظات عموم العراق

يستطيع الطلاب في جميع محافظات العراق معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عن طريق موقع “وزارة التربية العراقية” الرسمي، أو من خلال صفحة النتائج، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وطريقة تحميل ملف النتائج pdf، والحصول على نتائج الثالث متوسط تمهيدي الدور الأول.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

يريد الطلاب وأولياء الامور معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 خاصة بعد إعلان الوزارة عن الانتهاء من رصد كافة الدرجات، وأن نسب نجاح الطلاب مرتفعة هذا العام عن العام السابق، وأكدت الوزارة أن النتيجة سوف تكون متوفرة اليوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير عام 2024 على موقع “وزارة التربية العراقية”.

كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع “وزارة التربية العراقية” من هنا.

اكتب كافة بياناتك التي تشمل اسمك بالكامل ورقم جلوسك.

حدد نتيجة “الصف الثالث المتوسط”.

اضغط على أيقونة بحث؛ حتى يتم عرض كافة درجاتك بالتفصيل

طريقه تحميل ملف نتائج الثالث متوسط الدور الأول

يمكن لأي طالب تحميل النتائج “PDF” من خلال موقع نتائجنا، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات بسيطة، وهي كالتالي: