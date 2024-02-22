“لولو يالولو وينك يالولو”.. تردد قناة وناسه للاطفال الجديد على نايل وعرب سات 2024 بجودة ممتازة.. نزليها وابسطي ولادك.!!

تعتبر القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال من أهم الوسائل التي تساهم في بناء شخصية الطفل وتطوير مهاراته العقلية والاجتماعية ومن بين هذه القنوات الجديدة التي انضمت إلى قائمة القنوات العربية المخصصة للأطفال هي قناة وناسه تعتبر قناة وناسه إضافة مميزة إلى عالم القنوات الأطفال حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يهدف إلى تشجيع الأطفال على الاكتشاف والتعلم بطريقة مسلية وجذابة هذا واليكم في هذا المقال والسطور القادمه تردد قناه وناسه الجديد للاطفال على القمر الصناعي نايل سات وايضا تردد القناه على القمر الصناعي عرب سات لمن يريد تحميل وتنزيل القناه على كل القمرين الصناعيين فقط تابعوا معنا.

تردد بث قناة وناسه

التردد 11470.

استقطاب عمودي.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الأخطاء5/6.

جودة البث قياسية SD.

تردد بث القناة على عرب سات

التردد 11270.

القمر الصناعي عرب سات.

معدل الترميز 27500 .

معامل تصحيح الأخطاء 3/4.

جودة البث عالية الوضوح HD.

محتوى قناة وناسه

تقدم قناة وناسه مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وتعزيز مهاراتهم تتضمن البرامج عروضاً تعليمية تعلم الأطفال القراءة والكتابة والحساب بطريقة تفاعلية ومبسطة بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة برامج رياضية وفنية تشجع الأطفال على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم الإبداعية من خلال مشاهدة قناة وناسه يتعلم الأطفال قيم الصداقة والتعاون والاحترام حيث تحتوي البرامج على قصص وحكايات تعزز هذه القيم الإيجابية لدى الأطفال. كما تساهم البرامج الترفيهية في تنمية مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي لدى الأطفال وتشجعهم على استكشاف عوالم جديدة ومثيرة.