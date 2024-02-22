“ظهرت الآن”… رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 العراق

هناك إقبال كبير على معرفة نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024، ليست فقط من الطلاب ولكن أيضًا من أولياء الأمور، وذلك نظرًا لما تحمله هذه النتائج من أهمية كبرى في تحديد مسار الطالب التعليمي المستقبلي، وساهمت وزارة التعليم العراقية في تسهيل عملية حصول الطلاب على نتائجهم، فوفرت لهم رابط للاستعلام يتميز بالسهولة واليسر.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024

بعد الانتهاء من امتحانات الثالث المتوسط التمهيدي يبدأ الطلاب في انتظار موعد صدور النتيجة، والتي تعتبر بمثابة مؤشر يفيد بأداء الطلاب طوال فترة الدراسة وأيضًا درجة نجاحهم في هذه المرحلة، وتبعًا لما نشرته وزارة التربية العراقية أنه تم الانتهاء من مرحلة تصحيح ومراجعة أوراق اختبارات كافة الطلاب.

وستبدأ مرحلة رفع نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024، والتي ستكون متاحة يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، وذلك لجميع محافظات العراق، ويمكن لجميع الطلاب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ليتمكنوا من معرفة نتائجهم.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024

الطلاب في حالة قلق وخوف وهذا ما يدفعهم للبحث المستمرة حول الرابط الذي يمكنهم من خلاله معرفة نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024، بمجرد صدورها، ويمكن للطلاب في كافة محافظات العراق أداء الخطوات الآتيه للحصول على النتيجة:

الذهاب للموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

من الصفحة الرئيسية اضغط على “نتائج الامتحانات”.

ثم اختيار نتائج الثالث المتوسط، ثم تحديد الدور التمهيدي.

اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

إدخال كل من رقم جلوس الطالب ورقم هويته في الخانات المخصصة لها.

النقر على أيقونة ” عرض النتيجة”.

بعد ثوان معدودة ستظهر النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي نتائجنا

عقب الإعلان عن نتائج الامتحانات للمرحلة المتوسطة التمهيدية، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم وطباعتها إما عبر موقع “نتائجنا” أو من خلال الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، باتباع الخطوات التالية: