شارة HD.. تردد قناة SSC عربسات الناقلة لدوري أبطال أسيا 2024 لمتابعة مباريات الهلال والاتحاد اليوم

تردد قناة SSC عربسات والتي سوف تذيع اليوم مباريات دوري أبطال أسيا على ترددها المفتوح عبر القمر الصناعي العرب سات ، والذي هو متاح فقط إلي متابعها في الخليج ومجانا إلي متابعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وتنقل اليوم القناة مباراتين هامتين وهما مباراة الهلال السعودى ضد سباهان والاتحاد السعودي ضد نافابخور، واليك تفاصيل المتابعة مباريات دوري أبطال أسيا اليوم من توقيت تردد القنوات لجميع المباريات عبر موقعنا البديل الإخباري.

تردد قناة SSC عربسات

تشارك الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال أسيا وتطمح جميعها لنيل اللقب وهما من اكثر الأندية الاسيوبة تتويج باللق بالإضافة إلي انهم حاليا الأقوى في القارة بفضل ضمهم إلي اكبر نجوم كرة القدم فى العالم ، واليوم يواجه الهلال بطل اسيا في السنوات السابقة نادى سباهان فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة مساء بتوقيت السعودية ، وتنقل المباراة على تردد قناة SSC1 بينما تقام مباراة الاتحاد اليوم ضد نافابخور في تمام الساعة الساسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية وتنقل على تردد قناة SSC EXTRA1 المشفرة .

القنوات الناقلة لدوري أبطال أسيا

تابع مباريات الهلال والاتحاد السعودي اليوم في بطولة دوري أبطال أسيا اليوم على تردد قنوات SSC عربسات على الإشارة التالية:

تردد قناة SSC SPORT 1 عربسات

القمر الصناعى : العرب سات

تردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC EXTRA1 عربسات

التردد: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

نتابع معكم فعاليات مباراة الاتحاد الآن مع نافابخور ونتيجة بها تعادل ايجابى بهدف لكلا الفريقين، وأوشكت المباراة على الانتهاء ، ومن ثم ننقل إليك متابعة حصرية إلي مباراة الهلال ساهبان والتي تنقل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية ويعتبر الهلال من اكثر الفرق السعودية توجت بلقب بطل دوري أبطال أسيا، ويأمل هذا الموسم في عودة اللقب إليه مجددا.