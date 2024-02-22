شوف قبضك زاد كام!!.. سلم رواتب المتقاعدين بعد التعديل 2024 زيادة 100 ألف فوري

أوشك صرف رواتب المتقاعدين في العراق على الإيداع، حيث إن رواتب هذا الشهر شهدت بحث كبير للتعرف على القيمة الجديدة للراتب بعد تطبيق الزيادة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، فضلاً عن أنها جاءت في سبيل توفير حياة كريمة وتخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، ويمكن التعرف على قيمة الراتب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سلم رواتب المتقاعدين بعد التعديل 2024 زيادة

حددت وزارة المالية العراقية سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد إدخال الزيادة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

وصل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بعد تطبيق الزيادة التي تبلغ 100 ألف إلى 500 ألف دينار عراقي.

في حين أن الحد الأقصى للحصول على الزيادة هو المليون دينار عراقي.

إضافة إلى أن المتقاعد الذي كان يحصل على 500 ألف يكون بعد الزيادة 600 الف دينار عراقي.

فضلاً عن أن راتب المتقاعد الـ 400 ألف دينار يكون بعد الزيادة 500 ألف دينار.

هذا وأن قيمة الرواتب تصل لـ 800 ألف دينار بعد أن كانت 700 ألف دينار عراقي.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار، وفقًا لما يلي:-