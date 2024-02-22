تفاصيل وشروط صرف بدل الاغتراب لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتوضيح مجموعة من الشروط والوثائق الضرورية الخاصة بصرف بدل الاغتراب، والتي تشمل طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، حيث تهدف تلك المعلومات والإرشادات إلى تسهيل عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تشمل ضوابط محددة تتعلق بالأداء الأكاديمي للطلاب والمواعيد المحددة للصرف خلال العام الدراسي.

الاهتمام والجدية شرط لصرف بدل الاغتراب لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية

بالإضافة إلى ذلك، ينظر في تعديل نسبة البدل في حالات خاصة كرسوب الطالب لمدة عام كامل، في خطوة تؤكد على أهمية الجدية والالتزام بالمسار الدراسي، لذلك سنقوم بتوضيح الشروط والوثائق اللازمة والمطلوبة وطرق التقديم للحصول على هذا البدل.

تعرف على شروط استحقاق بدل الاغتراب لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية

تعتبر الوثائق المطلوبة لصرف بدل الاغتراب لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية من الأمور الضرورية لتأكيد استحقاق الطالب لهذا البدل وضمان سلاسة عملية الصرف، وفيما يلي قائمة بالوثائق المطلوبة:

1. نسخة من بطاقة الأحوال المدنية للطالب أو دفتر العائلة الذي يحتوي على اسم الطالب.

2. توقيع مدير الخدمات الطلابية على جميع المستندات المقدمة.

3. نسخة من بيان نجاح الطالب في المرحلة الدراسية السابقة (ثانوية أو متوسطة).

4. آخر إيصال للكهرباء أو المياه أو الغاز بالاسم الخاص بصاحب المنزل، وذلك لإثبات مكان الإقامة الحالي.

5. تعبئة نموذج الاغتراب الخاص الذي يتم تقديمه من قبل الجهات المعنية، كما يجب أن يحتوي هذا النموذج على توقيع ولي الأمر للتأكيد على موافقته وإقراره بصحة المعلومات المقدمة.

قد يحتاج الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطلاع على المصادر الرسمية لوزارة التعليم أو الجهات المعنية الأخرى للحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات بشأن شروط وإجراءات صرف بدل الاغتراب.