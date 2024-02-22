“بالرقم الامتحاني” نتائج السادس الاعدادي 2024 الخارجي الدور الأول pdf عبر موقع نتائجنا

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2024، التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعدما نشرت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء أعمال التصحيح لأوراق الإجابة الخاصة بأوراق الإجابة لطلاب السادس الاعدادي 2024، بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات التي كانت تتم تحت رعاية وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2024.

نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2024

حيث تسعى وزارة التعليم العراقية على توفير عدد من الخدمات للمواطنين والطلاب، ولهذا أعلنت عن رفع نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 الدور الأول تيسيراً على الطلاب وأولياء الـأمور، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أنه تم الإنتهاء من من رفع النتائج في المحافظات التالية الكرخ، الرصافة، صلاح الدين، الانبار، ديالى، ميسان، نينوى، اربيل، دهوك، القادسية، السليمانية، بابل، المثنى)،ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية.

الدخول على موقع نتائجنا .

ثم اختر نتائج السادس التمهيدي.

ثم حدد مديرية التربية التابع لها الطالب.

اكتب اسم الطالب والرقم الامتحاني.

سوف يظهر أمامك نتيجة الطالب في كل المواد الدراسية.

رابط نتائج السادس الاعدادي عموم المحافظات

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتائج السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية، حيث يمكن للطالب الإطلاع على النتيجة بكل سهولة من خلال موقع نتائجنا وجوجل درايف أو من خلال اتباع الخطوات الآتية: