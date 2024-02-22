بسرعة يلا نزل الإشارة الجديدة… تردد قناة وناسة للأطفال 2024

الآن تعرف على تردد قناة وناسة للأطفال 2024، والتي يراها العديد واحدة من أشهر وأهم قنوات الأطفال بالوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، كما حصدت وناسة أكبر نسب مشاهدة بين قنوات الأطفال الأخرى.

الطفلة لولو أشهر شخصية بقناة قناة وناسة للأطفال 2024

وترجع شهرته القناة إلي المحتوى المختلف الذي تقدمه القناة عبر شاشاتها، ومنها شخصية الطفلة لولو والتي حقق محتوى الأغاني الخاص بها على انتشار غير مسبوق بين الأطفال وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا حصلت قناة وناسة على شهرتها التي ذاعت في جميع أنحاء الوطن العربي، والآن تعرف على تردد قناة وناسة للاغاني للأطفال.



تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تقدم قناة وناسة للأطفال وهى قناة سورية جديدة متخصصة بتقدم محتوى متنوع إلي الأطفال في الشرق الأوسط، والتي تراعى بها العادات والتقاليد العربية والإسلامية، وبالإضافة إلي أنها قناة ترفيهية اكثر منها قناة تعليمية متخصصة للأطفال وذلك لأن اغلب محتواها من أغاني الأطفال برامج مسابقات الأطفال الترفيهية، ويعتبر بذلك هي متفردة عن باقي القنوات الأطفال والتي اغلبها قنوات تعليمية بشكل أساسي وترفيهي بشكل فرعى، وذلك تنال القناة على شهرة واسعة بالأخص للأطفال من هم في سن اقل من 5 سنوات اى سن ما قبل دخول المدرسة، وتمتاز القناة بانها تعرض محتواها على مدار اليوم بدون توقف وبأفضل جودة من الصوت والصورة على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

احدث تردد قناة وناسة للأطفال

وليمكنكم متابعة اجدد أغاني الطفلة لولو على قناة وناسة ما عليك سوى ضبط جهاز الاسقبال الخاص بك على بيانات الإشارة تردد قناة وناسة للأطفال 2024 التالية:

تردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

القمر الصناعى: العرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.