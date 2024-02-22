نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024 بجميع الفروع الصناعي والتجاري والزراعي والحاسوب والتطبيقية والحاسوب

يبحث الملايين من الطلاب الآن على نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024 بجميع الفروع التجاري والزراعي والصناعي والحاسوب وتقنية المعلومات والفنون التطبيقية والتمريض والسياحة والفنادق وغيرها، حيث انتهي طلاب السادس المهني من فترة الامتحانات التي قامت الوزارة بتحديدها منذ أيام كثيرة، ومن ذلك الوقت والجميع حائرون قلقون مترقبون لموعد إعلان نتيجة امتحانات الدور التمهيدي والتي سنطلعكم على رابطها وطريقة الاستعلام عنها من خلال السطور التالية.

نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024

اشتعل البحث على نتائج السادس المهني محافظة اربيل، بابل، الانبار، بغداد، البصرة، دهوك، القادسية، ديالي، ذي قار، السليمانية، صلاح الدين، كركوك، كربلاء، المثني، ميسان، النجف، نينوي، واسط، الديوانية، بعقوبة، الناصرية، العمارة، الموصف، وغيرها من المحافظات العراقية الأخري المترقبة لظهور النتيجة والتي اعربوا عن غضبهم الشديد سابقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخر وزارة التربية العراقية في نشر نتائج الامتحانات عن الموعد المتوقع.

نتائج المهني 2024

قامت وزارة التربية العراقية صباح باكر من اليوم الخميس 22 فبراير بنشر نتائج الأدوار التمهيدية الثالث المتوسط والسادس الاعدادي والسادس الابتدائي، وأكدت أن جاري الانتهاء من رفع نتيجة المهني التي ستظهر خلال وقت قليل جدا من الآن، ويمكنك الاستعلام على النتيجة من خلال تلك الخطوات للحصول عليها مباشرة عند ظهورها:

قم بالضغط من هنا على رابط موقع نتائجنا.

أكد أنك انسان ولست روبرت من خلال الضغط على المؤشر المشار إليها.

قم بالضغط على ايقونة تحميل نتائج المهني.

اختار اسم المحافظة التابع لها.

قم بالضغط على تحميل لتحصل على كشف النتيجة بصيغة bdf.

كما يمنكم اعزائي الطلاب ترك رقمك الامتحاني واسمك في تعليق على هذا المقال وسوف نرد عليكم بالنتيجة عند ظهورها مباشرة.