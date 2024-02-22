الاعلان رسمي… رابط استخراج نتائج السادس التمهيدي 2024 العراق

تعد من ضمن اكثر ما يتم البحث عنه وهو كيفية استخراج نتائج السادس لتمهيدي 2024 العراق والتي من المتوقع ان تظهر حلال ساعات اليوم على مستوى كل المحافظات العراقية، فقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية على اكتمال اعمال التصحيح ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط استخراج نتائج السادس التمهيدي 2024 العراق.

استخراج نتائج السادس التمهيدي 2024 العراق

بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية عن بداية الاعلان عن النتيجة حيث انه قد تم انتهاء الطلاب فى نهاية شهر يناير ويبحث عنها عدد كبير من الطلاب و أولياء الأمور حيث انها من اهم المراحل وانه سيتم الاعلان عن نتائج الصف السادس ومن المقرر على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ولكن لابد من القيام بعدد من الخطوات التي صرحت عنها الوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس 2024 التمهيدي بالعراق

يمكننا الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 التمهيدي بالعراق من موقع الوزارة الرسمي من خلال ان يتم اتباع التالي: