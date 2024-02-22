“وزارة المالية” صرف تمويلات رواتب موظفي الدولة بالزيادة السنوية الجديدة 2024

قامت وزارة المالية، بتوزيع رواتب موظفي الدولة في جميع محافظات العراق، بالزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء العراقي، إضافة إلى أن التمويل شملت موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمينة لشهر فبراير 2024، على أن يُراعي بأن الوزارة أجرت التوزيعات في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لكل وزارة على مستوى الدولة، مع مراعاة العودة إلى دائرة المحاسبة في سبيل استكمال متطلبات تمويل الرواتب الخاصة بالموظفين والمنتسبين.

جدول تمويل موظفي الدولة في العراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أنه يُرجى الإلتزام بجداول التمويل الشهري المعتمد من قبل الوزارة مؤخرًا، حتى لا يحدث تكدس على ماكينات الصراف الألي وكذلك الأماكن والبنوك الحكومية والخاصة المعنية بالصرف، فضلاً عن أن الوزارة حريصة على إيداع كل المستحقات المالية في حسابات المستفيدين والموظفين البنكية لكي يتمكنوا من الحصول عليها في المواعيد الرسمية وفقًا للجدول المُعلن من قبل الوزارة.

عدم نشر شائعات حول تمويلات الموظفين

وأضافت وزارة المالية، أن لا يصح عدم الترويج على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الغير صحيحة لنشر الشائعات التي تُثير غضب الرأي العام المُتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء الأخرى، دون التأكد من المصادر والجهات الرسمية في وزارة، حتى لا تحدث ضجة غير صحيحة.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي بالتعاون مع وزارة المالية اقروا زيادة جديدة للمتقاعدين تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، على أن يحصل على هذه الزيادة المستفيدين دون المليون دينار في المواعيد الرسمية المعنية بالصرف.