حجز تذاكر قرية التأسيس ومواعيد بدء الفعاليات 2024

في يوم التأسيس تحرص وزارة الثقافة على تنظيم فعاليات رائعة بمناسبة هذا اليوم المميز والتي ستنتشر في ما يقارب 14 محافظة ومدينة داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك وفرت إمكانية حجز تذاكر قرية التأسيس، والتي ستضم مجموعة متنوعة من الأنشطة بين الثقافية والترفيهية، ويمكن للجميع الذهاب لهذه الفاعلية والاستمتاع بها سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حيث أن ما يُعرض سيكون ملائمًا لكافة أفراد الأسرة، وأيضًا لكافة الأذواق.

موعد بدء فعاليات قرية التأسيس

الجميع يرغبون في معرفة الموعد المحدد لبدء فعاليات يوم التأسيس الرائعة، وذلك ليسرعوا إلى حجز تذاكر قرية التأسيس، وتبعًا لتحديد وزارة الثقافة أن الفعاليات ستبدأ من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، حتى يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت الرياض، ويمكنك الاستمتاع بالفعاليات حتى موعد انتهائها في الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.

وستكون هذه الفعاليات متاحة في كثير من المدن مثل جدة، القصيم، الدمام، عرعر، الطائف، تبوك، نجران المدينة، الباحة، الإحساء.

خطوات حجز تذاكر قرية التأسيس

حجز تذاكر قرية التأسيس هي أول التجهيزات التي يجب القيام بها لتضمن حصولك على مقعد ومشاهدة العروض والفعاليات بأريحية، وجاءت خطوات الحجز سهلة ومتمثلة فيما يلي:

زيارة موقع وزارة الثقافة بالمملكة من هنا.

من قائمة الفعاليات اختر ” فعاليات قرية التأسيس”.

ثم الضغط على ” حجز تذاكر”.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، أو تسجيل حساب جديد.

تحديد اليوم المناسب لك، وعدد التذاكر المرغوب فيها.

تحديد وسيلة الدفع التي تناسبك.

وأخيرًا يتم الضغط على ” تأكيد الحجز”.

نبذة عن قرية التأسيس

قرية التأسيس تأتي ضمن قائمة أكبر الفعاليات الثقافية والترفيهية حول العالم، وتجذب هذه الفعالية الزوار من كافة أنحاء العالم، وكان الهدف من تأسيسها هو تعزيز وتقوية تبادل الثقافات بين مختلف الشعوب، وهي تشمل إقامة عروض ثقافية وفنية مختلفة وأيضًا عروض الألعاب، وبعض الفعاليات الرياضية.

ولذلك بمجرد الإعلان عن انطلاقها يبدأ الجميع في حجز تذاكر قرية التأسيس، فمشاهدتها والاستمتاع بها فرصة لا تفوت وتجربة تضيف لصاحبها الكثير.