استخراجها الآن … استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2024 التمهيدي

ينتظر الكثير من الطلاب الاعلان عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 بدولة العراق في كافة محافظاتها كما انها سوف تقوم بإعلان النتيجة مباشرة بعد أن يتم انتهاء التصحيح ويتم القيام برصد جميع درجات الطلاب ومراجعتها ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 التمهيدي.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024

يوجد الكثير من الأشخاص الباحثين عن النتيحة وانها سوف تظهر عبر محركات البحث جوجل غفد تم الانتهاء من قبل الطلبة والطالبات في كافة المراحل الدراسية عن الامتحانات وانها سوف تكون عبر موقع الوزارة ومن المتوقع ان يتم ظهور النتيجة بعد تصحيحها ورصد الدرجات سوف يتم القيام بإعلان عن النتيجة دون أي خطأ ستعلن عنه النتيجة في جميع محافظات دوره العراق.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 في محافظات العراق

قامت الوزارة بالإعلان عنها حيث انه يتم الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2024 دون ان يتم ذهابك إلى المدرسة في التسهيل عليك منع من حدوث اي ازدحام ويتم من خلال التالي:

نقوم بالذهاب لوزارة التربية والتعليم بدولة العراق.

نضغط البحث جوجل حتى نبدأ بالحصول على هذه الصفحة.

ثم نضغط الآن على الموقع.

النقر على أيقونة الاستعلام.

تظهر أمامنا الآن أيقونة اضغط على تحديد المحافظة التي تتواجد بها.

ثم قم بالضغط على اسم الطالب في اماكنها مع كتابة رقم الجلوس.

النقر الآن على أيقونة البحث سوف تظهر أمامك النتيجة pdf.

رابط نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024

خلال وقت قليل قد تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ويتم بعد إتمام جميع الاختبارات في نهاية شهر يناير، وستظهر خلال ساعات نتائج السادس الاعدادي والسادس الابتدائي التمهيدي ويتم بشكل رسمي منذ قليل عن اعتماد هذه النتائج في كافة المحافظات العراقية ويمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج الرسمية عبر موقع الوزارة أو نتائجنا.