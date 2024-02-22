عاجل ورسميًا وقف تخفيف الأحمال في شهر رمضان المبارك نهائيًا

وقف تخفيف الأحمال في شهر رمضان من المواضيع التي شهدت رواجاً كبيراً في الفترة الأخيرة، وذلك مع اقتراب نسمات الشهر المبارك حيث تفصلنا عنه أيام قليلة، لذلك يتساءل المواطنين عن المواعيد الجديدة، وهل سيتم قطع الكهرباء خلال نهار رمضان أو يتم قطعها بعد أذان المغرب، وخصوصاً مع التوقعات التي تشير بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من الشهر المبارك، فضلاً تابعونا لنوافيكم بالمواعيد لقطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك.

وقف تخفيف الأحمال في شهر رمضان

أعلن مجلس الوزراء منذ قليل عن وقف تخفيف الأحمال في غضون شهر رمضان المبارك، وذلك تسهيلا على المواطنين لقضاء حوائجهم، حيث سيبدأ تنفيذ القرار بداية من الأسبوع المقبل أي مع بداية شهر مارس، حيث تلقت محطات الكهرباء الأمر وسيتم التنفيذ مع بداية الأسبوع المقبل.

توقعات تخفيف الأحمال في رمضان

حتى الآن لا توجد أي قرارات حاسمة بشأن مواعيد تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن مجلس الوزراء هو المسؤول عن اتخاذ هذه القرارات، ولكن أشارت مصادر أن الشركة القابضة للكهرباء مصر أن تخفيف الأحمال سيكون خلال نهار شهر رمضان المبارك، حيث سيبدأ تخفيف الأحمال بداية من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً، بحيث سيكون انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعمل الحكومة المصرية على رفع كفاءة الكهرباء خلال شهر رمضان من خلال عمليات الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة لمحطات توليد الكهرباء، وتعد الخطة المذكورة أعلاه ضمن المناوشات التي تدور حالياً من أجل وضع جدول تخفيف الأحمال في رمضان.

مشاورات لتخفيف أحمال التيار الكهربائي في رمضان

وضحنا لكم أنه هناك تصريحات عن مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان المبارك وتخفيضها من ساعتين إلى ساعة واحدة، وقد بدأت خطة تخفيف الأحمال منذ شهر يوليو بقطع الكهرباء لمدة ساعة.