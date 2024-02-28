مبروك للجميع.. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا جميع المحافظات

يقوم الطلاب العراقيون حالياً بالبحث عن موعد وطريقة الاطلاع على نتائج الامتحان التمهيدي للصف الثالث متوسط لعام 2024؛ أكدت وزارة التربية العراقية أنها ستقوم بنشر نتائج الامتحانات مباشرة بعد الانتهاء الكامل من عمليات تصحيح الأوراق والتدقيق فيها بعناية، قبل رفعها تدريجياً على موقع “نتائجنا”؛ سيتم توضيح آلية الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 باستخدام رقم المقعد في الفقرات القادمة.

نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

يسهل الآن الوصول إلى نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية عبر موقع “نتائجنا” الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستفادة منه؛ هذه الخدمة أصبحت ضرورية بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن الوصول إلى النتائج بسهولة ويسر دون الحاجة إلى زيارة أي مكان. ومن المتوقع أن تزيد أهمية هذه الخدمة في الساعات القادمة، بما أن وزارة التربية في العراق قد أنهت تصحيح العديد من أوراق الامتحانات للصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي والسادس الابتدائي في مختلف المحافظات.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتائج الصف الثالث متوسط للعام الدراسي 2024 في العراق، حيث أعلنت وزارة التربية أنه سيتم الكشف عن نتائج الامتحانات التمهيدية للمراحل المتوسطة والإعدادية قريبًا جدًا، لتمكين الطلاب الناجحين من المشاركة في الامتحانات الوزارية النهائية للعام الدراسي الحالي.

أتاحت وزارة التربية العراقية، خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر موقع الوزارة، استخراج نتائج الثالث المتوسط في العراق يتطلب اتباع خطوات محددة للوصول إلى المعلومات المطلوبة؛ يرجى اتباع الخطوات التالية: