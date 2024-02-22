“هتبني لعيالك يامعلم بمزاجك”.. مفاجأة للشعب المصري بشأن موعد تطبيق قانون التصالح + تعرف على سعر المتر في قانون التصالح .. اجري شوف المتر بكام!!

في خطوة مفاجئة ومهمة قررت الحكومة المصرية تطبيق قانون التصالح في بعض القضايا والمنازعات المالية بين المواطنين والجهات الحكومية وفي إطار هذا القانون سيتم تحديد قيمة المتر الواحد بمبلغ 50 جنيها فقط، مما يعتبر تخفيضا كبيرا لهذه القيمة وفقا لبعض التصريحات فإن هذا القانون سيبدأ في التطبيق في الفترة القليلة القادمة وسيتم تشكيل لجان خاصة للنظر في القضايا والمنازعات التي يطلب فيها التصالح بين الأطراف.

قانون التصالح الجديد

ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين وتسهيل عملية التسوية بينهم وبين الجهات الحكومية وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين الناس فبينما يرحب البعض بتطبيق القانون ويرون فيه فرصة لتسوية قضاياهم بسرعة وبتكلفة مناسبة يعبر البعض الآخر عن قلقهم من أن يؤدي هذا القانون إلى تقليل حقوقهم وتضييق المجال على حقوقهم القانونية هذا ويجب على الحكومة متابعة تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح وعادل وضمان حقوق الجميع في الحصول على العدالة والتسوية. كما يتوجب على المواطنين الاستفادة من هذه الفرصة لحل قضاياهم بشكل سلمي وسريع وبتكلفة ميسرة.

اسعار التصالح في القانون

يبحث الكثير من الأفراد عن تفاصيل أسعار التصالح العقاري والتي تتراوح ما بين 50 و2500 جنيه لكل متر مربع ومن المنتظر أن يتم فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر وفقًا لقرار من رئيس الحكومة يتوقع أن يتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية في الأيام المقبلة وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني.