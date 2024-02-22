pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي عموم المحافظات

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن الإنتهاء من رفع كشوفات جديدة بأسماء المشمولين والذي تقدموا للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أشهر برامج الدعم في العراق ، والتي تسعى من خلاله الحكومة العراقية على يد مد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية خاصة محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط التي أعلنت عنها الوزارة…..

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أكثر برامج الدعم شهرة في العراق، وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي لعدد من المواطنين التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

أن يكون المواطن من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يكون المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وأخيراً ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

وأكد وزير العمل العراقي على أن الوزارة تسعى دائماً على تيسير الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية تجنباً للإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وإليكم الخطوات.